В Башкирии мужчина избил пенсионеров за отказ дать ему спиртное

На видео, появившемся в соцсетях, видно, как пенсионеры пытаются выдворить незваного гостя за ворота, но мужчина не спешить уходить. В какой-то момент он вновь возвращается к дому и начинает бросать в пожилых людей деревянные брусья так, что те едва могут увернуться.