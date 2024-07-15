В Башкирии мужчина избил пенсионеров за отказ дать ему спиртное

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
На видео, появившемся в соцсетях, видно, как пенсионеры пытаются выдворить незваного гостя за ворота, но мужчина не спешить уходить. В какой-то момент он вновь возвращается к дому и начинает бросать в пожилых людей деревянные брусья так, что те едва могут увернуться.
При этом, как утверждает тг-канал, мужчина нецензурно выражался и сыпал угрозами в адрес семейной пары. Позднее он якобы проник в дом, где избил пенсионеров, после чего скрылся.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ. Мы опубликуем его сразу после получения.
Ранее в Салавате был задержан мужчина, набросившийся с кулаками на пенсионеров во дворе жилого дома. По одной из популярных версий, выместить свою злость на пожилых людях он решил из-за своей дамы сердца.