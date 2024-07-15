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Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

В Башкирии мужчина избил пенсионеров за отказ дать ему спиртное

В Башкирии мужчина избил пенсионеров за отказ дать ему спиртное

15 июля 2024, 10:01
Фото: Изображение Midjourney
Пожилую супружескую пару избил мужчина накануне в селе Нижние Лемезы Иглинского района республики, сообщает телеграм-канал «Честно говоря».

На видео, появившемся в соцсетях, видно, как пенсионеры пытаются выдворить незваного гостя за ворота, но мужчина не спешить уходить. В какой-то момент он вновь возвращается к дому и начинает бросать в пожилых людей деревянные брусья так, что те едва могут увернуться.

При этом, как утверждает тг-канал, мужчина нецензурно выражался и сыпал угрозами в адрес семейной пары. Позднее он якобы проник в дом, где избил пенсионеров, после чего скрылся.

Видео: «Честно говоря"/Telegram

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ. Мы опубликуем его сразу после получения.

Ранее в Салавате был задержан мужчина, набросившийся с кулаками на пенсионеров во дворе жилого дома. По одной из популярных версий, выместить свою злость на пожилых людях он решил из-за своей дамы сердца.

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