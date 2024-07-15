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Вахтовик из Башкирии нашел iPhone в самолёте

Вахтовик из Башкирии нашел iPhone в самолёте

15 июля 2024, 08:11
Фото: 1MI
54-летний мужчина прихватил забытый женщиной в сиденье аппарат и уже через неделю увидел на пороге своего дома людей в погонах, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Сотрудники полиции спустя всего шесть дней задержали в Башкирии подозреваемого в краже смартфона 54-летнего вахтовика. Оперативники установили, что мужчина украл телефон у рассеянной пассажирки самолёта. Житель Башкирии не стал отрицать свою причастность к пропаже смартфона стоимостью ₽120 000.

Преступление было совершено 2 июля на борту самолета «Норильск-Тюмень». Жительница Норильска оставила дорогой смартфон в кармане кресла, а заметила пропажу только у ленты выдачи багажа. Пассажирка вернулась в самолёт, но смартфона там уже не было. Его увидел и взял вахтовик из Башкирии.

Выйти на след преступника помогли показания свидетелей и записи с камер видеонаблюдения. Мужчина выкинул из смартфона сим-карту, а сам iPhone оставил себе. Его уже изъяла полиция. Задержание злоумышленника произвели 8 июля. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.

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