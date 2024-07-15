Вахтовик из Башкирии нашел iPhone в самолёте

Преступление было совершено 2 июля на борту самолета «Норильск-Тюмень». Жительница Норильска оставила дорогой смартфон в кармане кресла, а заметила пропажу только у ленты выдачи багажа. Пассажирка вернулась в самолёт, но смартфона там уже не было. Его увидел и взял вахтовик из Башкирии.