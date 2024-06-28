Туристки из Уфы устроили кутёж в круизе

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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Updated Сегодня, 09:37
Двух пассажирок из Башкирии сняли с борта круизного теплохода в Перми. Женщин 1967 и 1971 годов рождения доставили в линейный отдел полиции для составления протокола и прохождения медицинского освидетельствования.
В пресс-службе транспортной полиции УрФО отмечают, что причиной для вызова сотрудников правоохранительных органов стало то, что пассажирки из Башкирии отказались покидать свою каюту, когда теплоход прибыл в конечную точку маршрута в четверг, 27 июня. Туристки из Башкирии ранее отправились в речной круиз по маршруту «Пермь — Казань — Пермь». Когда теплоход вернулся в пункт отправления, то пьяные пассажирки отказались завершать свой вояж. Экипажу теплохода пришлось прибегнуть к помощи полиции.
На женщин составили протоколы за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Санкции административной статьи варьируется от штрафа в ₽1 500 до 15 суток ареста.