Туристки из Уфы устроили кутёж в круизе

В пресс-службе транспортной полиции УрФО отмечают, что причиной для вызова сотрудников правоохранительных органов стало то, что пассажирки из Башкирии отказались покидать свою каюту, когда теплоход прибыл в конечную точку маршрута в четверг, 27 июня. Туристки из Башкирии ранее отправились в речной круиз по маршруту «Пермь — Казань — Пермь». Когда теплоход вернулся в пункт отправления, то пьяные пассажирки отказались завершать свой вояж. Экипажу теплохода пришлось прибегнуть к помощи полиции.