Курьер мошенников принесла деньги в полицию Нефтекамска

Приехав по адресу, полицейские обнаружили испуганную 85-летнюю пенсионерку, которая рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что дочь попала в ДТП. Гражданка передала ₽110 000 девушке-курьеру, но та заметила ее волнение и решила не спешить с переводом денег и обратиться в полицию.