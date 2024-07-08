Курьер мошенников принесла деньги в полицию Нефтекамска

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
— В Нефтекамске в полицию 3 июля обратился курьер — участник мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП». 20-летняя студентка принесла пакет с ₽110 000 и рассказала, что забрала их у пожилой женщины на улице Нефтяников, — рассказал заместитель начальника Отдела МВД России по Нефтекамску подполковник юстиции Марат Шакиров.
Девушка нашла объявление об удаленной работе в интернете и по указанным контактам согласилась на условия нанимателя, который попросил перевести деньги на счет.
Приехав по адресу, полицейские обнаружили испуганную 85-летнюю пенсионерку, которая рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что дочь попала в ДТП. Гражданка передала ₽110 000 девушке-курьеру, но та заметила ее волнение и решила не спешить с переводом денег и обратиться в полицию.
Сотрудники полиции вручили студентке благодарность и букет цветов.
Видео: МВД Башкирии