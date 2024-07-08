В Башкирии скончался сбитый автомобилем 3-летний мальчик

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Трехлетний мальчик, попавший под колеса машины в Туймазах, скончался в реанимации, сообщили Mkset в понедельник, 8 июля, в пресс-службе регионального Минздрава.
По информации соцсетей, за рулем автомобиля находился дедушка мальчика. Предположительно, пенсионер не заметил ребенка, когда выезжал со двора.
Напомним, ранее 15-летний подросток в Благовещенском районе республики получил тяжелые травмы после катания на мотоцикле. У мальчика не было прав на управление транспортным средством, отметила руководитель муниципалитета Анна Карабанова.