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В Башкирии парень прыгнул на капот машины, чтобы остановить пьяного друга

В Башкирии попытка остановить пьяного водителя стоила его другу жизни

4 июня 2024, 07:30
Фото: 1MI

В Башкирии парень прыгнул на капот машины, чтобы остановить пьяного друга

Мужчина отважно бросился на капот автомобиля приятеля. Медосвидетельствование водителя показало содержание спирта в выдыхаемом воздухе 0, 658 мг/л, сообщает Госавтоинспекция Башкирии.

Из-за действий нетрезвого водителя в Башкирии скончался 27-летний мужчина.

Видео: Госавтоинспекция Башкирии

По предварительным данным, 28-летний водитель ехал по улице Трактовой в сторону села Новожуково под Уфой. В какой-то момент автомобиль выбросило с дороги — на скорости он въехал в установленные вдоль дороги металлические ограждения.

Примечательно, что все это время на капоте автомобиля находился 27-летний мужчина. В результате удара он упал на проезжую часть. Погибший был другом водителя. Мужчина взобрался на капот авто, чтобы помешать нетрезвому другу совершить поездку.

Ранее в Уфе поймали таксиста, работавшего без необходимых документов. Мужчина, отказавшийся от прохождения медосвидетельствования, перевозил в авто шестилетнего ребенка и попал в ДТП.

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