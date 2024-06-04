В Башкирии попытка остановить пьяного водителя стоила его другу жизни

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Из-за действий нетрезвого водителя в Башкирии скончался 27-летний мужчина.
По предварительным данным, 28-летний водитель ехал по улице Трактовой в сторону села Новожуково под Уфой. В какой-то момент автомобиль выбросило с дороги — на скорости он въехал в установленные вдоль дороги металлические ограждения.
Примечательно, что все это время на капоте автомобиля находился 27-летний мужчина. В результате удара он упал на проезжую часть. Погибший был другом водителя. Мужчина взобрался на капот авто, чтобы помешать нетрезвому другу совершить поездку.
Ранее в Уфе поймали таксиста, работавшего без необходимых документов. Мужчина, отказавшийся от прохождения медосвидетельствования, перевозил в авто шестилетнего ребенка и попал в ДТП.