Трехлетнего ребенка доставили в реанимацию после ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Трехлетний ребенок пострадал в результате ДТП в Башкирии. По информации сообщества, пенсионер в В Туймазах, находясь за рулем иномарки, наехал на малыша. Сообщается, что мужчина не заметил мальчика, когда выезжал с территории своего дома.
Ребенок, как утверждает БашДТП, на данный момент был госпитализирован в Туймазинскую ЦРБ и сейчас находится под присмотром медиков в реанимации.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу региональной Госавтоинспекции. Мы опубликуем его сразу после получения.