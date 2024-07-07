Трехлетнего ребенка доставили в реанимацию после ДТП в Башкирии

Трехлетний ребенок пострадал в результате ДТП в Башкирии. По информации сообщества, пенсионер в В Туймазах, находясь за рулем иномарки, наехал на малыша. Сообщается, что мужчина не заметил мальчика, когда выезжал с территории своего дома.