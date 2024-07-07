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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Трехлетнего ребенка доставили в реанимацию после ДТП в Башкирии

Трехлетнего ребенка доставили в реанимацию после ДТП в Башкирии

7 июля 2024, 13:01
Фото: 1MI
На мальчика наехала иномарка под управлением пенсионера, сообщает БашДТП | Уфа и Башкортостан.

Трехлетний ребенок пострадал в результате ДТП в Башкирии. По информации сообщества, пенсионер в В Туймазах, находясь за рулем иномарки, наехал на малыша. Сообщается, что мужчина не заметил мальчика, когда выезжал с территории своего дома.

Ребенок, как утверждает БашДТП, на данный момент был госпитализирован в Туймазинскую ЦРБ и сейчас находится под присмотром медиков в реанимации.

Фото: БашДТП | Уфа и Башкортостан/VK.com

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу региональной Госавтоинспекции. Мы опубликуем его сразу после получения.

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