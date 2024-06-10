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Updated Сегодня, 15:33

Двое погибли, двое пострадали: что известно о страшном ДТП в Башкирии

Двое погибли, двое пострадали: что известно о страшном ДТП в Башкирии

10 июня 2024, 15:18
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции РБ.
В числе пострадавших несовершеннолетний ребенок, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

ДТП с летальным исходом произошло на участке автодороги Уфа-Оренбург. В результате столкновения двух легковых авто погибли водитель и пассажир. Двоим пассажирам потребовалась помощь медиков: у них диагностированы травмы.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции РБ.

По предварительным данным, водитель за рулем Kia Sportage, двигаясь по автодороге, допустил столкновение с Renault Arkana. От травм, полученных в результате столкновения водитель и пассажир легковушки южно-корейского производства скончались.

В медучреждение были госпитализированы двое пассажиров Renault. Отмечается, что в числе пострадавших — ребенок в возрасте девяти лет.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Обстоятельства выясняются.

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