Двое погибли, двое пострадали: что известно о страшном ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
ДТП с летальным исходом произошло на участке автодороги Уфа-Оренбург. В результате столкновения двух легковых авто погибли водитель и пассажир. Двоим пассажирам потребовалась помощь медиков: у них диагностированы травмы.
По предварительным данным, водитель за рулем Kia Sportage, двигаясь по автодороге, допустил столкновение с Renault Arkana. От травм, полученных в результате столкновения водитель и пассажир легковушки южно-корейского производства скончались.
В медучреждение были госпитализированы двое пассажиров Renault. Отмечается, что в числе пострадавших — ребенок в возрасте девяти лет.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Обстоятельства выясняются.