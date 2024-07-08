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Байкер-подросток без прав едва не лишился ноги в ДТП в Башкирии

Байкер-подросток без прав едва не лишился ноги в ДТП в Башкирии

8 июля 2024, 04:27
Фото: Изображение Midjourney
Юный мотоциклист выжил, хоть и был серьезно травмировал, сообщила глава администрации Благовещенского района республики Анна Карабнова.

Два мотоцикла столкнулись в Благовещенском районе Башкортостана. Одним их них управлял подросток в возрасте 15 лет. По словам главы администрации, в результате ДТП были травмированы оба водителя, однако, подростку все же досталось сильнее: у него диагностировали открытый перелом и обширную рану.

По предварительным данным, в ДТП не было вины подростка, однако, как подчеркнула Карабанова, была вероятность, что в результате происшествия он мог погибнуть. Кроме того, 15-летний подросток сел за руль мотоцикла без водительских прав, отметила она.

Напомним, ранее ДТП с участием несовершеннолетнего за рулем мотоцикла произошло в Нефтекамске. Мальчик в попытке скрыться от погони ГАИ получил различные травмы.

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