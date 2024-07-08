Байкер-подросток без прав едва не лишился ноги в ДТП в Башкирии

Два мотоцикла столкнулись в Благовещенском районе Башкортостана. Одним их них управлял подросток в возрасте 15 лет. По словам главы администрации, в результате ДТП были травмированы оба водителя, однако, подростку все же досталось сильнее: у него диагностировали открытый перелом и обширную рану.