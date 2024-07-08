Байкер-подросток без прав едва не лишился ноги в ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Два мотоцикла столкнулись в Благовещенском районе Башкортостана. Одним их них управлял подросток в возрасте 15 лет. По словам главы администрации, в результате ДТП были травмированы оба водителя, однако, подростку все же досталось сильнее: у него диагностировали открытый перелом и обширную рану.
По предварительным данным, в ДТП не было вины подростка, однако, как подчеркнула Карабанова, была вероятность, что в результате происшествия он мог погибнуть. Кроме того, 15-летний подросток сел за руль мотоцикла без водительских прав, отметила она.
Напомним, ранее ДТП с участием несовершеннолетнего за рулем мотоцикла произошло в Нефтекамске. Мальчик в попытке скрыться от погони ГАИ получил различные травмы.