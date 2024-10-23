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Пресс-служба

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Октябрь
В Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта
23 октября, 19:00
Сентябрь
Башкирия сохранила кредитный рейтинг
30 сентября, 11:01
Поезда помешают движению в Башкирии
23 сентября, 15:33
Парижских чемпионов встретили в Уфе
12 сентября, 13:42
ОСАГО в Уфе становится дешевле
11 сентября, 09:46
Когда памятник Салавату Юлаеву в Уфе отправят на реставрацию
8 сентября, 09:44
Август
Срочное обращение Путина к Уфе
30 августа, 20:05
«Уфа» сыграет с «Торпедо» в куницах
28 августа, 10:56
Врач чудом оказалась на месте жуткого ДТП со «Скорой» в Уфе
28 августа, 08:00
Июль
Известны подробности ДТП на трассе М-5 в Башкирии
Обрушение металлической конструкции, спровоцировавшее ДТП, произошло по вине водителя грузового авто, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
24 июля, 16:36
Автобус с людьми сгорел в Башкирии
Общественный транспорт вспыхнул по пути на рынок в Стерлитамаке в среду, 24 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.
24 июля, 12:31
«Жигули» раздавили ноги ребенку в Башкирии
16 июля, 11:27
В Башкирии скончался сбитый автомобилем 3-летний мальчик
8 июля, 11:37
Тело мужчины нашли на берегу водоема в Башкирии
6 июля, 07:32
Срочно. В центре Уфы горит строящийся многоквартирный дом
6 июля, 05:22
В Уфе запретили проезд фур
5 июля, 07:54
Вежливые воры появились в Башкирии
5 июля, 07:11
В Уфе эвакуировали дом
Спасатели вывели из огня почти два десятка человек из-за смертельного пожара на кухне, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
1 июля, 12:34
Июнь
Отравление шаурмой заинтересовало следователей в Башкирии
28 июня, 08:30
В Минздраве Башкирии не подтвердили информацию о закупке лишних медикаментов
27 июня, 07:56

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