Случайная гостья зарезала уфимку у неё дома

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:54
Следствие доказало в суде, что 39-летняя обвиняемая совершила преступление в апреле 2024 года. Убийца и 62-летняя жертва познакомились 5 апреля на остановке общественного транспорта «Стадион Гастелло». Женщины быстро поладили, и будущая жертва решила закрепить знакомство алкоголем. Дамы, прихватив спиртное, отправились выпивать в дом будущей жертвы. Там между новоявленными подругами быстро возник конфликт. Слово за слово — и гостья хватается за кухонный нож, трижды ударяет им в шею хозяйку и удаляется с места случайного дружеского банкета.
Пока хозяйка умирала от кровопотери, гостья не забыла обшарить квартиру. Она захватила с места преступления мобильник убитой и ее банковскую карту. По ней убийцу и вычислили: женщина расплатилась картой за покупки в магазине в районе «Черниковка» в Уфе. Задержание произошло уже в конце весны 2024 года. Женщине предъявили обвинение, она не стала отрицать своей вины.
— Суд назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также удовлетворил исковые требования представителя потерпевшей на сумму более ₽1 млн, — уточняет прокуратура Башкирии.