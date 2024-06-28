Случайная гостья зарезала уфимку у неё дома

Пока хозяйка умирала от кровопотери, гостья не забыла обшарить квартиру. Она захватила с места преступления мобильник убитой и ее банковскую карту. По ней убийцу и вычислили: женщина расплатилась картой за покупки в магазине в районе «Черниковка» в Уфе. Задержание произошло уже в конце весны 2024 года. Женщине предъявили обвинение, она не стала отрицать своей вины.