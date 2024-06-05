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«Решала» погорел на взятке в Уфе

«Решала» погорел на взятке в Уфе

5 июня 2024, 09:11
Фото: 1MI
Злоумышленник пытался похитить несколько миллионов рублей под видом передачи взятки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде установлено, что летом прошлого года убедил свою знакомую, обвиненную в мошенничестве, передать ему 3 млн рублей. Эта сумма должна была стать взяткой суду, в обмен на которую женщина бы получила условное наказания.

Мужчину задержали при передаче денежных средств.

В настоящий момент он признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, ранее по подозрении в получении взятки был задержан глава Акбердинского сельсовета. Примечательно, что высокие доходы чиновника ранее уже привлекали внимание правоохранителей. Сам же он заявил, что ему назначались премии.

Премиальное Акбердино: как у местного главы в Иглинском районе зарплата стала 1,5 млн
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