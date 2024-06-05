«Решала» погорел на взятке в Уфе

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В суде установлено, что летом прошлого года убедил свою знакомую, обвиненную в мошенничестве, передать ему 3 млн рублей. Эта сумма должна была стать взяткой суду, в обмен на которую женщина бы получила условное наказания.
Мужчину задержали при передаче денежных средств.
В настоящий момент он признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.
Напомним, ранее по подозрении в получении взятки был задержан глава Акбердинского сельсовета. Примечательно, что высокие доходы чиновника ранее уже привлекали внимание правоохранителей. Сам же он заявил, что ему назначались премии.