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В Уфе убийцу нашли по камерам магазина

В Уфе убийцу нашли по камерам магазина

19 июня 2024, 12:00
Фото: Пресс-служба управления СК по РБ.
Разыскиваемая два месяца обвиняемая признала вину в совершении преступления после предъявления, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Убийство произошло этой весной в Иглинском районе республики. Тело 62-летней женщины с ножевыми ранениями нашли в её квартире. Кроме того, у неё пропали телефон и карта банка. Благодаря этому в дальнейшем и удалось задержать злоумышленницу.

Изначально у следствия не было сведений о том, кто совершил преступление. Однако вскоре банковская карта убитой женщины «всплыла». Неизвестный расплатился ею в торговой точке в уфимской Черниковке.

Личность преступницы правоохранителям удалось установить по видео с камер в магазине, где «засветилась» карта. Злоумышленницей оказалась 39-летняя женщина.

По версии следствия, обвиняемая познакомилась с потерпевшей на автобусной остановке, после чего они решили продолжить знакомство в более приватной обстановке. Решено было пойти к старшей из новых приятельниц. Женщины распивали алкогольные напитки, однако, вскоре между ними завязалась ссора. Итогом конфликта стало то, что новая знакомая нанесла хозяйке квартиры два ножевых ранения в область шеи. После этого она скрылась, прихватив с собой найденные в квартире ценности.

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