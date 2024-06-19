В Уфе убийцу нашли по камерам магазина

По версии следствия, обвиняемая познакомилась с потерпевшей на автобусной остановке, после чего они решили продолжить знакомство в более приватной обстановке. Решено было пойти к старшей из новых приятельниц. Женщины распивали алкогольные напитки, однако, вскоре между ними завязалась ссора. Итогом конфликта стало то, что новая знакомая нанесла хозяйке квартиры два ножевых ранения в область шеи. После этого она скрылась, прихватив с собой найденные в квартире ценности.