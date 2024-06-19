В Уфе убийцу нашли по камерам магазина

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Убийство произошло этой весной в Иглинском районе республики. Тело 62-летней женщины с ножевыми ранениями нашли в её квартире. Кроме того, у неё пропали телефон и карта банка. Благодаря этому в дальнейшем и удалось задержать злоумышленницу.
Изначально у следствия не было сведений о том, кто совершил преступление. Однако вскоре банковская карта убитой женщины «всплыла». Неизвестный расплатился ею в торговой точке в уфимской Черниковке.
Личность преступницы правоохранителям удалось установить по видео с камер в магазине, где «засветилась» карта. Злоумышленницей оказалась 39-летняя женщина.
По версии следствия, обвиняемая познакомилась с потерпевшей на автобусной остановке, после чего они решили продолжить знакомство в более приватной обстановке. Решено было пойти к старшей из новых приятельниц. Женщины распивали алкогольные напитки, однако, вскоре между ними завязалась ссора. Итогом конфликта стало то, что новая знакомая нанесла хозяйке квартиры два ножевых ранения в область шеи. После этого она скрылась, прихватив с собой найденные в квартире ценности.