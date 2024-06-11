Бывший чиновник Башкирии лишился заначки на ₽100 млн

Прокуратура также настаивала на конфискации имущества экс-чиновника, включая земельные участки, квартиры и жилой дом в разных регионах России. Однако, суд отказал в этом требовании, поскольку не было предоставлено достаточных доказательств того, что недвижимость была приобретена родственниками Мамаева на его деньги и в его интересах.