Бывший чиновник Башкирии лишился заначки на ₽100 млн

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В 2020 году правоохранители обнаружили у Мамаева американскую валюту на сумму 113,6 миллиона рублей. Суд установил, что доллары были приобретены на незаконные доходы, поскольку чиновник не имел возможности заработать такие деньги на свою официальную зарплату. Из общего долга была вычтена сумма 10,8 миллиона рублей, которая находилась на депозите Мамаева до появления долларового счета.
Прокуратура также настаивала на конфискации имущества экс-чиновника, включая земельные участки, квартиры и жилой дом в разных регионах России. Однако, суд отказал в этом требовании, поскольку не было предоставлено достаточных доказательств того, что недвижимость была приобретена родственниками Мамаева на его деньги и в его интересах.
Ильдус Мамаев отвечал за шефство над Белогорским районом Крыма от Министерства ЖКХ Башкирии. С 2014 по 2016 год регион направил в Крым более 400 миллионов рублей.