Злостный алиментщик ушел на СВО из Башкирии

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
53-летний житель Кушнаренковского района вместо отбывания условного срока за алименты решил пойти в контрактники, сообщает районный суд. Поданным ведомства, мужчина ранее был признан судом злостным алиментщиком. За это он получил условный срок — шесть месяцев с аналогичным испытательным периодом. Но на пересмотр своего уголовного дела житель Башкирии не явился: он убыл для участия в Специальной военной операции.
Так как подсудимый заключил контракт и теперь служит в Вооруженных Силах Российской Федерации, то судимости с него сняли. Теперь за поведением алиментщика-контрактника будет следить командование воинской части.
Приговор суда на момент опубликования в законную силу не вступил.