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Злостный алиментщик ушел на СВО из Башкирии

Злостный алиментщик ушел на СВО из Башкирии

10 июня 2024, 07:57
Фото: 1MI
Мужчина был осужден за неуплату пособия на содержания своего ребенка. Теперь за его поведением будет служить военное командование, а не органы ФСИН, сообщает Кушнаренковский райсуд Республики Башкортостан.

53-летний житель Кушнаренковского района вместо отбывания условного срока за алименты решил пойти в контрактники, сообщает районный суд. Поданным ведомства, мужчина ранее был признан судом злостным алиментщиком. За это он получил условный срок — шесть месяцев с аналогичным испытательным периодом. Но на пересмотр своего уголовного дела житель Башкирии не явился: он убыл для участия в Специальной военной операции.

Так как подсудимый заключил контракт и теперь служит в Вооруженных Силах Российской Федерации, то судимости с него сняли. Теперь за поведением алиментщика-контрактника будет следить командование воинской части.

Приговор суда на момент опубликования в законную силу не вступил.

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#Юлия Литвиненко#Суд#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Контрактники#Условный срок
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