Злостный алиментщик ушел на СВО из Башкирии

53-летний житель Кушнаренковского района вместо отбывания условного срока за алименты решил пойти в контрактники, сообщает районный суд. Поданным ведомства, мужчина ранее был признан судом злостным алиментщиком. За это он получил условный срок — шесть месяцев с аналогичным испытательным периодом. Но на пересмотр своего уголовного дела житель Башкирии не явился: он убыл для участия в Специальной военной операции.