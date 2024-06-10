Водителей в Башкирии обложили данью на дороге

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
Экс-руководитель стационарного пункта весового контроля в городе Баймак приговорен судом за получение взяток в особо крупных размерах. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, чиновник пять лет брал мзду с большегрузов за беспроблемный пропуск. За это время он успел собрать с бизнесменов ₽890 000.
По данным прокуратуры, коррупционная схема действовала в Баймаке с 2017 по 2021 год. В системе поборов были задействованы и коллеги осужденного. Они уже получили свои сроки по приговорам судов. Сотрудники пункта весового контроля за своё бездействие, то есть пропуск фур без взвешивания, получили от бизнеса от ₽10 500 до ₽400 000.
Баймакский районный суд приговорил экс-чиновника к шести годам заключения в колонии строгого режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить государству штраф в ₽2,3 млн. Свою вину мужчина признал.
Добавим, что платившие дань бизнесмены тоже были привлечены к отвественности, но по статьям Кодекса об административных нарушениях РФ.