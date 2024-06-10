Водителей в Башкирии обложили данью на дороге

По данным прокуратуры, коррупционная схема действовала в Баймаке с 2017 по 2021 год. В системе поборов были задействованы и коллеги осужденного. Они уже получили свои сроки по приговорам судов. Сотрудники пункта весового контроля за своё бездействие, то есть пропуск фур без взвешивания, получили от бизнеса от ₽10 500 до ₽400 000.