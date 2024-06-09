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Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Жителя Уфы оштрафовали за оскорбление полицейских

Пьяный уфимец обматерил стражей порядка

9 июня 2024, 06:38
Фото: 1MI

Жителя Уфы оштрафовали за оскорбление полицейских

В Уфе 31-летнего мужчину оштрафовали на круглую за оскорбление сотрудников МВД, сообщили в пресс-службе ведомства.

В немилость к горожанину полицейские попали, когда попросили у того документы — неадекват в нетрезвом состоянии «шатался» по скверу в Сипайлово. В ответ на требование служителей закона мужчина выругался нецензурной бранью и оскорблениями в их адрес.

Пьяного смельчака отвезли в отделение. За оскорбление полицейского мужчину оштрафовали на ₽25 тысяч.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе будут судить банду экс-полицейских, покрывавших нелегальных мигрантов.

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