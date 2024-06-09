Пьяный уфимец обматерил стражей порядка

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
В немилость к горожанину полицейские попали, когда попросили у того документы — неадекват в нетрезвом состоянии «шатался» по скверу в Сипайлово. В ответ на требование служителей закона мужчина выругался нецензурной бранью и оскорблениями в их адрес.
Пьяного смельчака отвезли в отделение. За оскорбление полицейского мужчину оштрафовали на ₽25 тысяч.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе будут судить банду экс-полицейских, покрывавших нелегальных мигрантов.