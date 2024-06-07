В Башкирии проведут анти-разводный фестиваль

Организатор фестиваля Азамат Шарафутдинов пояснил, что возрастная цензура для семей-участниц связана с тем, что мероприятие организуется на грантовые средства от Росмолодежи, которая поддерживает проекты для молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Фестиваль ориентирован на семейные пары, поэтому возраст участников ограничен от 18 до 35 лет.