В Башкирии проведут анти-разводный фестиваль

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
С 28 по 30 июня 2024 года на территории кемпинга в Башкортостане, развернется мероприятие (3+), посвящённое семейной гармонии и самопознанию — Фестиваль традиционных семейных ценностей. Как обещают организаторы, участников ожидает насыщенная и разнообразная программа, рассчитанная на семейные пары. Участие бесплатное для семейных пар, где возраст супругов не превышает 35 лет.
Экспертом фестиваля выступит практический психолог Юлия Хакимова, автор книги «По ту сторону отношений: инструкция по достижению счастья паре» и психологической игры для всей семьи «Я тебя понимаю».
Организатор фестиваля Азамат Шарафутдинов пояснил, что возрастная цензура для семей-участниц связана с тем, что мероприятие организуется на грантовые средства от Росмолодежи, которая поддерживает проекты для молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Фестиваль ориентирован на семейные пары, поэтому возраст участников ограничен от 18 до 35 лет.
По словам Шарафутдинова, первый фестиваль, прошедший в прошлом году, получил высокую оценку участников. В этом году ожидается участие 35 пар (70 человек).
Главная цель фестиваля — помочь семейным парам укрепить свои отношения, научиться лучше понимать друг друга и снизить уровень разводов в Башкирии.