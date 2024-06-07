Водитель автобуса «похитил» детей в Уфе

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:33
В среду, 5 июня 2024 года, в автобусе №226, следовавшем в сторону проспекта Октября в Уфе, ехал 12-летний ребенок со своим другом. На остановке «Стадион Гастелло» в 18:47 ребенок расплатился за проезд, а у его друга оплата не прошла. Водитель автобуса, несмотря на возраст и очевидную растерянность детей, отказался высаживать их из транспортного средства.
Вместо этого он повез их дальше, в сторону рынка «Радуга». Дети, оказавшиеся в незнакомой части города, испугались и не знали, что делать.
Мать одного из детей обратилась в Управление транспорта и связи Уфы с жалобой. В ведомстве провели служебную проверку.
По словам представителей Управления транспорта и связи, участились случаи намеренного безбилетного проезда детьми в общественном транспорте. Однако, в этом конкретном случае родители ребенка настаивают на том, что оплата была произведена.
Ведомство подчеркивает, что запрет на высаживание детей из общественного транспорта не означает, что у них появляется право бесплатного проезда. Это остается административным правонарушением, за которое отвечают родители.
Ведомство призывает родителей обеспечить своим детям возможность оплаты проезда альтернативными способами, например, банковской картой или картой «Алга».