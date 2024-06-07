Водитель автобуса «похитил» детей в Уфе

В среду, 5 июня 2024 года, в автобусе №226, следовавшем в сторону проспекта Октября в Уфе, ехал 12-летний ребенок со своим другом. На остановке «Стадион Гастелло» в 18:47 ребенок расплатился за проезд, а у его друга оплата не прошла. Водитель автобуса, несмотря на возраст и очевидную растерянность детей, отказался высаживать их из транспортного средства.