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Водитель автобуса «похитил» детей в Уфе

Водитель автобуса «похитил» детей в Уфе

7 июня 2024, 07:31
Фото: 1MI
В Уфе водитель автобуса отказался высаживать двух 12-летних детей, у которых не сработала оплата проезда. Вместо этого он увез их в неизвестном направлении, вызвав панику у родителей.

В среду, 5 июня 2024 года, в автобусе №226, следовавшем в сторону проспекта Октября в Уфе, ехал 12-летний ребенок со своим другом. На остановке «Стадион Гастелло» в 18:47 ребенок расплатился за проезд, а у его друга оплата не прошла. Водитель автобуса, несмотря на возраст и очевидную растерянность детей, отказался высаживать их из транспортного средства.

Вместо этого он повез их дальше, в сторону рынка «Радуга». Дети, оказавшиеся в незнакомой части города, испугались и не знали, что делать.

Мать одного из детей обратилась в Управление транспорта и связи Уфы с жалобой. В ведомстве провели служебную проверку.

По словам представителей Управления транспорта и связи, участились случаи намеренного безбилетного проезда детьми в общественном транспорте. Однако, в этом конкретном случае родители ребенка настаивают на том, что оплата была произведена.

Ведомство подчеркивает, что запрет на высаживание детей из общественного транспорта не означает, что у них появляется право бесплатного проезда. Это остается административным правонарушением, за которое отвечают родители.

Ведомство призывает родителей обеспечить своим детям возможность оплаты проезда альтернативными способами, например, банковской картой или картой «Алга».

Фото: Ufa_rb
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