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Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Башкирию будет штормить

Башкирию будет штормить

7 июня 2024, 08:58
Фото: МЧС по РБ
В Башкортостане объявлено предупреждение о сильных ливнях, дождях, грозах и даже крупном граде, сообщает региональное МЧС.

Вечер 7 июня и первая половина 8 июня будут наполнены мощной стихией, следует из экстренного уведомления спасателей. Ожидаются сильные ливни, которые могут вызвать затопления на улицах. Грозы будут активно разгуливать по районам, а в некоторых местах не исключено появление крупного града. Дополнительно прогнозируется шквалистое усиление ветра до 25 м/с. По шкале Бофорта, такая скорость порывов соответствует сильному шторму.

МЧС рекомендует прежде всего, обеспечить безопасность себе и своим близким. Следует особенно тщательно следить за детьми — не позволяйте им прятаться за остановками или другими незащищенными местами. Не стоит спасаться под рекламными щитами или недостроенными зданиями — это может быть опасно из-за возможного обрушения конструкций.

— Если вы владелец автомобиля, паркуйте его как можно дальше от деревьев или слабозакрепленных конструкций. В случае штормового ветра это может предотвратить повреждения вашего транспортного средства, — предупреждает МЧС по РБ.
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