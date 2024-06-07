Башкирию будет штормить

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
Вечер 7 июня и первая половина 8 июня будут наполнены мощной стихией, следует из экстренного уведомления спасателей. Ожидаются сильные ливни, которые могут вызвать затопления на улицах. Грозы будут активно разгуливать по районам, а в некоторых местах не исключено появление крупного града. Дополнительно прогнозируется шквалистое усиление ветра до 25 м/с. По шкале Бофорта, такая скорость порывов соответствует сильному шторму.
МЧС рекомендует прежде всего, обеспечить безопасность себе и своим близким. Следует особенно тщательно следить за детьми — не позволяйте им прятаться за остановками или другими незащищенными местами. Не стоит спасаться под рекламными щитами или недостроенными зданиями — это может быть опасно из-за возможного обрушения конструкций.
— Если вы владелец автомобиля, паркуйте его как можно дальше от деревьев или слабозакрепленных конструкций. В случае штормового ветра это может предотвратить повреждения вашего транспортного средства, — предупреждает МЧС по РБ.