Башкирию будет штормить

МЧС рекомендует прежде всего, обеспечить безопасность себе и своим близким. Следует особенно тщательно следить за детьми — не позволяйте им прятаться за остановками или другими незащищенными местами. Не стоит спасаться под рекламными щитами или недостроенными зданиями — это может быть опасно из-за возможного обрушения конструкций.