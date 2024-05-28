Алсу и Нюша разводятся

Так, заявление на развод подала певица Нюша Шурочкина. В данный момент она находится в браке с Игорем Сивовым. Артистка ранее заявляла, что их с мужем отношениям давно пришел конец, однако, долгое время супруги были не готовы заявлять об этом публично. Известно, что в браке родилось двое детей — девочка и мальчик.