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Published Сегодня, 05:35

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Updated Сегодня, 08:52

Алсу и Нюша разводятся

Алсу и Нюша разводятся

28 мая 2024, 05:35
Фото: соцсети артистов
Две российские певицы в один день подали документы на разрыв брака со своими супругами, сообщает ТАСС.

Так, заявление на развод подала певица Нюша Шурочкина. В данный момент она находится в браке с Игорем Сивовым. Артистка ранее заявляла, что их с мужем отношениям давно пришел конец, однако, долгое время супруги были не готовы заявлять об этом публично. Известно, что в браке родилось двое детей — девочка и мальчик.

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Практически одновременно аналогичное заявление зарегистрировали от певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова. До «фарфорового юбилея» свадьбы пара не дотянула два года — брак был зарегистрирован еще в марте 2006 года. У певицы с мужем родились две дочери и сын. Ранее эстрадную артистку заметили без обручального кольца.

Когда состоятся слушания — пока неизвестно, суд должен назначить даты в ближайшее время.

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