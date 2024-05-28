Алсу и Нюша разводятся

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Так, заявление на развод подала певица Нюша Шурочкина. В данный момент она находится в браке с Игорем Сивовым. Артистка ранее заявляла, что их с мужем отношениям давно пришел конец, однако, долгое время супруги были не готовы заявлять об этом публично. Известно, что в браке родилось двое детей — девочка и мальчик.
Практически одновременно аналогичное заявление зарегистрировали от певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова. До «фарфорового юбилея» свадьбы пара не дотянула два года — брак был зарегистрирован еще в марте 2006 года. У певицы с мужем родились две дочери и сын. Ранее эстрадную артистку заметили без обручального кольца.
Когда состоятся слушания — пока неизвестно, суд должен назначить даты в ближайшее время.