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Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Производство яиц упало на 80% после вспышки птичьего гриппа в Башкирии

Производство яиц упало на 80% после вспышки птичьего гриппа в Башкирии

6 июня 2024, 15:24
Фото: 1MI
В Башкирии сильно сократилось производство куриных яиц, следует из данных доклада Росстата. Mkset изучил документ ведомства.

Согласно данным статистической службы, в январе — апреле 2024 года в республике произвели около 57,4 млн куриных яиц. По сравнению с первым кварталом минувшего года этот показатель снизился на 79,9%. В целом по Приволжскому федеральному округу падение составило 4,8%.

Документ при этом гласит, что производство скота и птицы на убой в Башкирии выросло на 4,1%. Кроме того, в республике на 3,8% ускорились темпы производства молока.

Убытки птицефабрики в Башкирии выросли почти в 13,5 раза после вспышки гриппа
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Как сообщал Mkset, летом минувшего года на птицефабрике «Башкирская» произошла вспышка птичьего гриппа. Эксперты прогнозируют, что предприятие полностью восстановится только к 2025 году. Чистый убыток фабрики составил ₽735 млн — в 13,5 раз больше, чем до вспышки заболевания.

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