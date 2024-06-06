Производство яиц упало на 80% после вспышки птичьего гриппа в Башкирии

Как сообщал Mkset, летом минувшего года на птицефабрике «Башкирская» произошла вспышка птичьего гриппа. Эксперты прогнозируют, что предприятие полностью восстановится только к 2025 году. Чистый убыток фабрики составил ₽735 млн — в 13,5 раз больше, чем до вспышки заболевания.