Производство яиц упало на 80% после вспышки птичьего гриппа в Башкирии

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Согласно данным статистической службы, в январе — апреле 2024 года в республике произвели около 57,4 млн куриных яиц. По сравнению с первым кварталом минувшего года этот показатель снизился на 79,9%. В целом по Приволжскому федеральному округу падение составило 4,8%.
Документ при этом гласит, что производство скота и птицы на убой в Башкирии выросло на 4,1%. Кроме того, в республике на 3,8% ускорились темпы производства молока.
Как сообщал Mkset, летом минувшего года на птицефабрике «Башкирская» произошла вспышка птичьего гриппа. Эксперты прогнозируют, что предприятие полностью восстановится только к 2025 году. Чистый убыток фабрики составил ₽735 млн — в 13,5 раз больше, чем до вспышки заболевания.