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Птичий грипп

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2024
Половина жителей Башкирии обеспечили себе безбедную зиму
19 ноября, 06:26
В Башкирию прибыли чешские цыплята
3 августа, 05:12
Производство яиц упало на 80% после вспышки птичьего гриппа в Башкирии
6 июня, 15:24
Башкирия осталась без яиц
19 марта, 13:50
«Башкирская птицефабрика» потребовала 700 млн рублей компенсации за уничтоженных птиц
14 марта, 09:28
В Башкирии в начале 2024 года произвели на 55 млн меньше яиц, чем годом ранее
Выпуск продукции снизился более, чем в 4,5 раза.
19 февраля, 03:50
Уничтожены миллионы яиц и птиц. Стали известны масштабы эпидемии в Башкирии
В России в 2023 году было выявлено 77 очагов заболевания.
11 января, 04:05
2023
Власти рассказали, когда возобновит работу скандальная птицефабрика «Башкирская»
В Курултае признали, что причиной нехватки яиц стал птичий грипп.
19 декабря 2023, 10:17
Жителей Башкирии напугало видео с клубами чёрного дыма
Кадры непонятных клубов чёрного дыма попали в соцсети.
3 ноября 2023, 10:06
«Главное не допустить»: власти высказались о птичьем гриппе в Башкирии
4 сентября 2023, 07:20
«Наше село умирает». Репортаж из Авдона, где на птицефабрике нашли птичий грипп
25 августа 2023, 07:45
Названы сроки, когда перестанут сжигать кур на Авдонской птицефабрике под Уфой
Госкомитет сообщил, когда прекратятся работы по ликвидации заражённых кур.
23 августа 2023, 06:22
Полосы вонючего дыма: смрадный запах направляется на Уфу
19 августа 2023, 04:49
Смерть хоккеиста, птичий грипп и падение остановки на подростков
Сводка самых громких событий уходящей недели по версии Mkset.
18 августа 2023, 17:38
«Сжигают за нашими домами»: жители Башкирии подняли тревогу
18 августа 2023, 10:01
«В течение 7-10 дней»: власти Башкирии сделали заявление по поводу птичьего гриппа
Вспышка птичьего гриппа вызвала панику в уфимских магазинах — будут ли куриные яйца снова доступны? Министерство торговли и услуг Башкирии ответило на этот вопрос
17 августа 2023, 09:46
Роспотребнадзор объяснил, можно ли есть яйца из Авдона, где нашли птичий грипп
Глава Роспотребнадзора объяснила, можно употреблять в пищу яйца из птицефабрики, где нашли птичий грипп
15 августа 2023, 14:29
В Башкирии введен карантин по опасному заболеванию
Карантин был введен в Уфимском районе, сообщается в указе главы РБ.
14 августа 2023, 08:29

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