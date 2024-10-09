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Птицефабрика

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Октябрь 2024
На повестке у Хабирова: птицы и такси
7 октября 2024, 01:30
Август 2024
Рабочего зажевало в конвейер на птицефабрике в Башкирии
9 августа 2024, 07:07
Июнь 2024
Производство яиц упало на 80% после вспышки птичьего гриппа в Башкирии
6 июня 2024, 15:24
Май 2024
В ₽300 млн оценили страдания в Уфе
27 мая 2024, 11:22
Апрель 2024
Убытки птицефабрики в Башкирии выросли почти в 13,5 раза после вспышки гриппа
Чистый убыток птицефабрики «Башкирская» в минувшем году составил 735 млн рублей.
2 апреля 2024, 12:24
Март 2024
Башкирия осталась без яиц
19 марта 2024, 13:50
Птицефабрика под Уфой, на которой произошла вспышка гриппа, восстановится к 2025 году
Молодняк начал поступать на фабрику в феврале.
14 марта 2024, 15:36
«Башкирская птицефабрика» потребовала 700 млн рублей компенсации за уничтоженных птиц
14 марта 2024, 09:28

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