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Яйца

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Ноябрь
Магазины Башкирии завалят яйцами
22 ноября, 17:03
Масло стоит почти ₽1 000 в Башкирии
1 ноября, 17:49
Сентябрь
Фитоняшкам придется несладко в Башкирии
26 сентября, 19:55
Кружочек колбасы и три картошки: как кормят в интернатах Башкирии
2 сентября, 18:46
Август
Куриные яйца подешевели на треть в Башкирии
29 августа, 15:36
Инфляция в Башкирии бьёт рекорды
15 августа, 09:55
Цены на дешевые продукты взлетели в Башкирии
14 августа, 06:25
Рабочего зажевало в конвейер на птицефабрике в Башкирии
9 августа, 07:07
Яйца упали в цене в Башкирии
8 августа, 10:34
Июнь
На сабантуе в Башкирии сделали гигантскую яичницу из страусов
На Сабантуе в Башкирии повара приготовили на огромной сковороде самую большую в Республике яичницу.
8 июня, 12:34
Производство яиц упало на 80% после вспышки птичьего гриппа в Башкирии
6 июня, 15:24
Май
В Уфе нашли лучшие куличи и яйца
6 мая, 04:36
Апрель
Корь в России: причины рекордной заболеваемости за последние 30 лет
24 апреля, 12:00
Антимонопольная служба начала проверки в крупнейших магазинах из-за цен на яйца
Федеральная антимонопольная служба начала проверки в магазинах крупнейших торговых сетей. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.
2 апреля, 09:55
Март
Башкирия осталась без яиц
19 марта, 13:50
Февраль
В Башкирии в начале 2024 года произвели на 55 млн меньше яиц, чем годом ранее
Выпуск продукции снизился более, чем в 4,5 раза.
19 февраля, 03:50
В Башкирии снова начали дорожать яйца
Неизменными остались цены только на морковь.
8 февраля, 09:46
Январь
В Башкирии огурцы за 10 дней подорожали почти на 20%, яйца — подешевели
16 января, 04:25
Уничтожены миллионы яиц и птиц. Стали известны масштабы эпидемии в Башкирии
В России в 2023 году было выявлено 77 очагов заболевания.
11 января, 04:05
Декабрь 2023
Золотые яйца и капуста: как изменились цены на продукты в Башкирии за год
Об этом свидетельствуют официальные данные Росстата.
25 декабря 2023, 03:34

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