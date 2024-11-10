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Авдон

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Ноябрь 2024
Трассу М-5 закрыли из-за снегопадов в Башкирии
10 ноября 2024, 07:13
Октябрь 2024
Бизнесу раздали землю в Башкирии
8 октября 2024, 18:57
Внедорожник протаранил фуру под Уфой
Уфимские спасатели работают на месте ДТП с «Шевроле Нивой» и большегрузом, отчитались в Госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 6 октября.
6 октября 2024, 08:18
Сентябрь 2024
Буйный лось перепугал Уфу
Целеустремленный сохатый рвался через забор в детский сад, сообщают во вторник, 10 сентября, очевидцы.
10 сентября 2024, 11:53
Июнь 2024
Производство яиц упало на 80% после вспышки птичьего гриппа в Башкирии
6 июня 2024, 15:24

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