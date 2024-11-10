Внедорожник протаранил фуру под Уфой

Уфимские спасатели работают на месте ДТП с «Шевроле Нивой» и большегрузом, отчитались в Госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 6 октября.