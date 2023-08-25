«Наше село умирает». Репортаж из Авдона, где на птицефабрике нашли птичий грипп

Например, одна из проблем — времяпровождение для молодёжи. Альфира и Лера в один голос возмущаются: «Детям негде развлекаться и развиваться — ни кафе, ни парков. Целыми ночами орут на стадионе и на мотоциклах разъезжают под окнами. Раньше был детский развлекательный центр и кафе. Всё, что есть — спортзал и танцевальный кружок». Также жители жалуются на автобусы и работу коммунальщиков: «Дорожки в посёлке были проложены ещё в восьмидесятые годы. Каждый год во дворах кладут по лопате асфальта. По весне — грязь». Но все проблемы они связывают с тем, что птицефабрика перестала выполнять свои социальные функции: «Птицефабрике на это всё равно. Это ведь частники!». К тому же, как признаются сельчанки, всё меньше местных людей работает на фабрике. По словам собеседников, в основном на «Башкирскую» трудоустраиваются из соседних сёл и деревень — Уразбахтино, Языково.