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Published Сегодня, 15:36

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Птицефабрика под Уфой восстановится от всппышки птичьего гриппа к 2025 году

Птицефабрика под Уфой, на которой произошла вспышка гриппа, восстановится к 2025 году

14 марта 2024, 15:36
Фото: FreePik

Птицефабрика под Уфой восстановится от всппышки птичьего гриппа к 2025 году

Молодняк начал поступать на фабрику в феврале.

Птицефабрика «Башкирская» в Уфимском районе Башкирии полностью восстановит объемы производства в 2025 году. С таким прогнозом выступил в парламенте региона депутат Юрий Лысов.

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Напомним, летом этого года на предприятии произошла вспышка птичьего гриппа, в результате которой пришлось уничтожить все поголовье птицы и яйца.

По словам Лысова, с февраля на птицефабрику начали поступать цыплята. Прогнозируется, что в этом году планируют производства порядка 100 млн яиц. При этом объем предприятия позволяет производить до 800 млн, на этот уровень собираются выйти в 2025 году.

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#Общество#Экономика#Уфа#Новости Башкирии#Птицефабрика
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