Птицефабрика под Уфой, на которой произошла вспышка гриппа, восстановится к 2025 году

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Птицефабрика «Башкирская» в Уфимском районе Башкирии полностью восстановит объемы производства в 2025 году. С таким прогнозом выступил в парламенте региона депутат Юрий Лысов.
Напомним, летом этого года на предприятии произошла вспышка птичьего гриппа, в результате которой пришлось уничтожить все поголовье птицы и яйца.
По словам Лысова, с февраля на птицефабрику начали поступать цыплята. Прогнозируется, что в этом году планируют производства порядка 100 млн яиц. При этом объем предприятия позволяет производить до 800 млн, на этот уровень собираются выйти в 2025 году.