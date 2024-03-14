Птицефабрика под Уфой, на которой произошла вспышка гриппа, восстановится к 2025 году

По словам Лысова, с февраля на птицефабрику начали поступать цыплята. Прогнозируется, что в этом году планируют производства порядка 100 млн яиц. При этом объем предприятия позволяет производить до 800 млн, на этот уровень собираются выйти в 2025 году.