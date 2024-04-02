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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Убытки птицефабрики в Башкирии выросли почти в 13,5 раза после вспышки гриппа

Убытки птицефабрики в Башкирии выросли почти в 13,5 раза после вспышки гриппа

2 апреля 2024, 12:24
Фото: PxHere
Чистый убыток птицефабрики «Башкирская» в минувшем году составил 735 млн рублей.

Как сообщает РБК Уфа со ссылкой на отчеты компании, по сравнению с показателями 2022 года убытки предприятия выросли в более чем 13 раз. Так, в позапрошлом году птицефабрика получила чистый убыток в 55 млн рублей.

Птицефабрика под Уфой, на которой произошла вспышка гриппа, восстановится к 2025 году
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Главным образом на ухудшение доходности предприятия повлияла вспышка птичьего гриппа, произошедшая летом 2023 года. В результате инцидента пришлось уничтожить всех птиц и все яйца на объекте компании.

Как сообщал ранее Mkset, полное восстановление фабрики прогнозируют лишь к 2025 году. К этому моменту предприятие полностью догонит прежние объемы производства.

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#Экономика#Башкирия#Уфа#Производство#Птицефабрика#Птица
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