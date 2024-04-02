Убытки птицефабрики в Башкирии выросли почти в 13,5 раза после вспышки гриппа

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Как сообщает РБК Уфа со ссылкой на отчеты компании, по сравнению с показателями 2022 года убытки предприятия выросли в более чем 13 раз. Так, в позапрошлом году птицефабрика получила чистый убыток в 55 млн рублей.
Главным образом на ухудшение доходности предприятия повлияла вспышка птичьего гриппа, произошедшая летом 2023 года. В результате инцидента пришлось уничтожить всех птиц и все яйца на объекте компании.
Как сообщал ранее Mkset, полное восстановление фабрики прогнозируют лишь к 2025 году. К этому моменту предприятие полностью догонит прежние объемы производства.