Председатель колхоза погорел в Башкирии на НацПроекте

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:33
Прокуратура Стерлитамакского района Республики Башкортостан провела тщательную проверку исполнения законодательства при осуществлении национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В результате надзорных мероприятий было установлено, что председатель СПССК «Калинушка» подал заявление на получение субсидии из регионального бюджета, содержащее ложные данные о покупке сельхоз продукции у населения на ₽2,7 млн.
Эти манипуляции привели к тому, что кооперативу была выделена субсидия в размере более ₽271 000 за приобретение продукции, которой по факту не было куплено. Это действие нанесло ущерб профильному министерству и вызвало серьезные последствия для всех сторон данного процесса.
В результате анализа документов и данных дела было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.