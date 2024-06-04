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Председатель колхоза погорел в Башкирии на НацПроекте

Председатель колхоза погорел в Башкирии на НацПроекте

4 июня 2024, 07:29
Фото: 1MI
В последние дни внимание общественности сфокусировано на скандальном развитии событий в Стерлитамакском районе. По материалам прокуратуры Башкирии было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при выполнении Национального проекта, сообщает ведомство.

Прокуратура Стерлитамакского района Республики Башкортостан провела тщательную проверку исполнения законодательства при осуществлении национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В результате надзорных мероприятий было установлено, что председатель СПССК «Калинушка» подал заявление на получение субсидии из регионального бюджета, содержащее ложные данные о покупке сельхоз продукции у населения на ₽2,7 млн.

Эти манипуляции привели к тому, что кооперативу была выделена субсидия в размере более ₽271 000 за приобретение продукции, которой по факту не было куплено. Это действие нанесло ущерб профильному министерству и вызвало серьезные последствия для всех сторон данного процесса.

В результате анализа документов и данных дела было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Уголовное дело#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Нацпроекты
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