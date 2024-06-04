Председатель колхоза погорел в Башкирии на НацПроекте

Эти манипуляции привели к тому, что кооперативу была выделена субсидия в размере более ₽271 000 за приобретение продукции, которой по факту не было куплено. Это действие нанесло ущерб профильному министерству и вызвало серьезные последствия для всех сторон данного процесса.