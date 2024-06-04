Чиновник в Башкирии заменил взятку рабством

В октябре 2023 года в Буздякском районе Башкирии один из местных жителей был осужден на 180 часов обязательных работ за кражу. Однако, исполнять приговор он не спешил, отработав лишь 20 часов. Вместо выполнения своих обязанностей, он решил обратиться к главе администрации сельского поселения с просьбой о помощи в получении документов об отбытии наказания.