Чиновник в Башкирии заменил взятку рабством

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
В октябре 2023 года в Буздякском районе Башкирии один из местных жителей был осужден на 180 часов обязательных работ за кражу. Однако, исполнять приговор он не спешил, отработав лишь 20 часов. Вместо выполнения своих обязанностей, он решил обратиться к главе администрации сельского поселения с просьбой о помощи в получении документов об отбытии наказания.
Под видом уборки личного хозяйства чиновника осужденный продолжает избегать ответственности. Руководитель органа местного самоуправления, чтобы прикрыть его проступок, поручает заместителю подделать табели учета рабочего времени за период с ноября 2023 года по февраль 2024 года.
Прокуратура Буздякского района не осталась в стороне и направила материалы проверки для начала предварительного расследования. В результате анализа возникшей ситуации было решено возбудить уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Виновность фигурантов расследования оценит суд.