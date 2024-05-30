mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Пьяного дебошира связали на борту самолета в Уфу

Пьяного дебошира связали на борту самолета в Уфу

30 мая 2024, 11:27
Фото: 1MI
Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения 43-летний житель Башкортостана устроил дебош на борту самолета, летевшего из Иркутска в Уфу, сообщает пресс-служба МВД России.

На фоне спокойного полета по маршруту Иркутск — Уфа, 29 марта 2024 года, произошел необычный и шокирующий инцидент. 43-летний житель Республики Башкортостан, превратил бортовой салон в арену хулиганства. Его нецензурные выражения, драки с пассажирами и попытки проникновения в кабину пилота создали угрозу безопасности полета.

Оскорбления окружающих переросли в открытую конфронтацию с другими людьми на борту. Даже после того как его скрутили пластиковыми пломбами для предотвращения новых инцидентов, он освободился и продолжил свой буйный поступок.

Приземлившись в Уфе, правоохранительные органы оперативно задержали злоумышленника и предъявили ему обвинения по двум статьям — за административное правонарушение «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и уголовное дело по статье «Хулиганство». Эти серьезные обвинения могут повлечь за собой наказание до пяти лет лишения свободы.

В результате проведенного расследования установлено, что инцидент был вызван не только алкогольным опьянением злоумышленника, но также его игнорированием законов и правил поведения на общественном транспорте. Подобные случаи хулиганства на борту самолетов являются крайне редкими, однако они подчеркивают необходимость строгого контроля со стороны авторитетных лиц и экипажей для обеспечения безопасности всех пассажиров.

Этот инцидент напоминает о том, что даже одно неправильное решение или поступок может иметь серьезные последствия не только для отдельной личности, но и для всех участников данной ситуации. Важно помнить о соблюдении законов и правил при любых обстоятельствах, чтобы избежать подобных инцидентов и сохранить безопасность на борту транспортных средств, напоминают правоохранительные органы.

Видео: МВД РФ.

Читайте также:
В Уфе осудили водителя сбившего подростка на мопедеСуд изменили приговор экс-министрам Беляеву и Кучарбаеву в БашкирииВ Башкирии пенсионерка обогрела зэка вещами мужа
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Хулиганство#Инциденты
Подпишитесь
Кто будет платить высокие налоги в Башкирии
Вчера, 12:59
Стихия лишила покоя и света половину Башкирии
Сегодня, 05:49
14 человек отравились шаурмой в Башкирии
Сегодня, 05:53
Мужчина уснул в горящей машине у кафе на трассе в Башкирии
Сегодня, 04:44
Раскрыта тайна окончания войны на Украине: предсказания Ванги, Кваша и астрологов
Вчера, 16:13
В Уфе назвали самые дешевые маршрутки
Сегодня, 05:19
"