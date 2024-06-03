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Курьер мошенников приехал на такси за ₽2 млн в Уфе

Курьер мошенников приехал на такси за ₽2 млн в Уфе

3 июня 2024, 10:53
Фото: 1MI
Юноша должен был забрать наличные у доверчивой пенсионерки, сообщает пресс-служба МВД Республики Башкортостан.

Уфимские полицейские взяли с поличным курьера мошенников, сообщает пресс-служба МВД Башкирии. Пособником злоумышленников оказался 18-летний студент местного колледжа. Юноша должен был забрать ₽2 млн наличными у пожилой женщины, которую на эту сумму пытались обмануть мошенники.

За наличными пешка мошеннической схемы прибыл к ней домой на такси. Такой вид заработка молодой человек из Уфы нашёл в интернете. За свои услуги студент получал вознаграждение от анонимного работодателя. Теперь полиции придется проверить курьера на причастность к аналогичным преступлениям.

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