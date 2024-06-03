Курьер мошенников приехал на такси за ₽2 млн в Уфе

За наличными пешка мошеннической схемы прибыл к ней домой на такси. Такой вид заработка молодой человек из Уфы нашёл в интернете. За свои услуги студент получал вознаграждение от анонимного работодателя. Теперь полиции придется проверить курьера на причастность к аналогичным преступлениям.