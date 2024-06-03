Курьер мошенников приехал на такси за ₽2 млн в Уфе

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Уфимские полицейские взяли с поличным курьера мошенников, сообщает пресс-служба МВД Башкирии. Пособником злоумышленников оказался 18-летний студент местного колледжа. Юноша должен был забрать ₽2 млн наличными у пожилой женщины, которую на эту сумму пытались обмануть мошенники.
За наличными пешка мошеннической схемы прибыл к ней домой на такси. Такой вид заработка молодой человек из Уфы нашёл в интернете. За свои услуги студент получал вознаграждение от анонимного работодателя. Теперь полиции придется проверить курьера на причастность к аналогичным преступлениям.