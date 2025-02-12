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Нацпроекты

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2025
Башкирия потратила ₽143 млрд Кремля
12 февраля, 10:53
Через три города Башкирии пройдет скоростная железнодорожная магистраль
29 января, 06:13
2024
Башкирию похвалили в Москве
21 октября 2024, 08:36
В Башкирии тысячу раз «накосячили» с нацпроектами
19 августа 2024, 10:32
Чиновников Башкирии оштрафовали за мусор
7 июня 2024, 06:28
Председатель колхоза погорел в Башкирии на НацПроекте
4 июня 2024, 07:29
На ремонт дорог в Стерлитамаке направят до 215 млн рублей
8 мая 2024, 06:19
Глава Башкирии сделал селфи на инаугурации Путина
Глава Башкирии рассказал, как на самом деле Президент относится к региону.
7 мая 2024, 12:51
На сайте нацпроекта опубликованы данные о липовом благоустройстве набережной в Уфе
18 апреля 2024, 03:01
В Башкирии сотни чиновников попались на нарушениях при реализации нацпроектов
6 февраля 2024, 12:45

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