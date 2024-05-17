Гендиректор АО «Башкирские электросети» ответит за взятку в ₽ 1,6 млн

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Руководителя предприятия АО «Башкирские электросети» в Уфе обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК РБ.
По версии следствия, обвиняемый в период с февраля 2020 по март 2021 года получил от представителя компании контрагента порядка 1,6 млн рублей. За взятки гендиректор акционерного общества «Башкирские электросети» обязался содействовать в заключении контрактов на покупку организацией движимого имущества, использовавшегося в ходе строительства имущественного объекта, связанного с отраслью электроэнергетики.
Обвиняемый заключен под стражу.
Напомним, ранее в Уфе задержали замдиректора ГКУ «Управление дорожного хозяйства РБ» по подозрению в получении взятки. По версии следствия, за несколько лет мужчина незаконно обогатился на 2,9 млн рублей.