Гендиректор АО «Башкирские электросети» ответит за взятку в ₽ 1,6 млн

По версии следствия, обвиняемый в период с февраля 2020 по март 2021 года получил от представителя компании контрагента порядка 1,6 млн рублей. За взятки гендиректор акционерного общества «Башкирские электросети» обязался содействовать в заключении контрактов на покупку организацией движимого имущества, использовавшегося в ходе строительства имущественного объекта, связанного с отраслью электроэнергетики.