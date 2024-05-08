mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Бывшего главу Минтранса Башкирии отправили в СИЗО на 2 месяца

Суд вынес решение по делу о взятке главы Минтранса Башкирии Клебанова

8 мая 2024, 13:51
Фото: Александр Клебанов/ Telegram

Бывшего главу Минтранса Башкирии отправили в СИЗО на 2 месяца

Соответствующее решение в отношении экс-министра вынес Советский районный суд Уфы, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Экс-министра транспорта Башкирии Александра Клебанова отправили в СИЗО на два месяца.

Видео: Пресс-служба СК по РБ.
Главу минтранса в Башкирии взяли полуголым и в домашних тапочках
Узнать подробнее

Клебанова задержали во вторник, 7 мая. Его подозревают в получении взятки в размере пяти млн рублей. По версии следствия, в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» АО «Башкиравтодор» заключил ряд договоров коммерческой организацией. В рамках их исполнения компания должна была обеспечить перевозку инертных и дорожно-строительных материалов на объекте реконструкции одной из региональных автодорог.

Весной прошлого года, подозреваемый, входивший на тот момент в совет директоров АО «Башкиравтодор», потребовал взятку от генерального директора компании-грузоперевозчика и его заместителя. За денежное вознаграждение министр обязался обеспечить компании общее покровительство, а также способствовать в получении платежей за ранее выполненные работы. В случае отказа же угрожал создать искусственные препятствия в получении оплаты.

Держал таксопарк, продавал пиво: каким было прошлое задержанного министра из Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Причина задержания министра транспорта названа следствиемУфа вновь застряла в девятибалльных пробкахГлаву минтранса Башкирии задержали силовики
#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Видео#Уфа#Чиновник-взяточник#Взятка#Суд#Башкортостан#Дача взятки#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#СИЗО#Советский районный суд#Александр Клебанов#Минтранс Башкирии
Подпишитесь
В Уфе ждут мощный ветер и заморозки
Сегодня, 05:53
«Покаянные письма»: мать обвинённого в изнасиловании парня обратилась к СМИ
Сегодня, 04:14
В Уфе провалилась Зининская трасса за ₽1 млрд
Сегодня, 04:30
Перекрытия дорог в Уфе 9 мая
Сегодня, 05:11
Стало известно, когда наконец закончится конфликт на Украине
Вчера, 16:59
Залез на электроопору: в Уфе молодого человека чуть не убило током
Вчера, 15:48
"