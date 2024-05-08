Суд вынес решение по делу о взятке главы Минтранса Башкирии Клебанова

Клебанова задержали во вторник, 7 мая. Его подозревают в получении взятки в размере пяти млн рублей. По версии следствия, в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» АО «Башкиравтодор» заключил ряд договоров коммерческой организацией. В рамках их исполнения компания должна была обеспечить перевозку инертных и дорожно-строительных материалов на объекте реконструкции одной из региональных автодорог.