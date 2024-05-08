Суд вынес решение по делу о взятке главы Минтранса Башкирии Клебанова

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Экс-министра транспорта Башкирии Александра Клебанова отправили в СИЗО на два месяца.
Клебанова задержали во вторник, 7 мая. Его подозревают в получении взятки в размере пяти млн рублей. По версии следствия, в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» АО «Башкиравтодор» заключил ряд договоров коммерческой организацией. В рамках их исполнения компания должна была обеспечить перевозку инертных и дорожно-строительных материалов на объекте реконструкции одной из региональных автодорог.
Весной прошлого года, подозреваемый, входивший на тот момент в совет директоров АО «Башкиравтодор», потребовал взятку от генерального директора компании-грузоперевозчика и его заместителя. За денежное вознаграждение министр обязался обеспечить компании общее покровительство, а также способствовать в получении платежей за ранее выполненные работы. В случае отказа же угрожал создать искусственные препятствия в получении оплаты.