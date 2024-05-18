ФСБ вскрыла взятки на АЭС в Башкирии

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Как сообщает пресс-служба ведомства, с февраля 2020 г. по март 2021 г. руководитель АО «БЭС» покровительствовал компании при заключении договоров купли-продажи имущества, принадлежащего электросетевому предприятию. В указанный период мужчина получил суммарно свыше 1,6 млн рублей.
Отмечается, что данное имущество ранее использовалось в ходе строительства АЭС в Агидели.
Напомним, ранее в Уфе задержали замдиректора ГКУ «Управление дорожного хозяйства РБ» по подозрению в получении взятки. По версии следствия, за несколько лет мужчина незаконно обогатился на 2,9 млн рублей.