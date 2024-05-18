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Published Сегодня, 11:32

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Updated Сегодня, 11:57

ФСБ вскрыла взятки на АЭС в Башкирии

ФСБ вскрыла взятки на АЭС в Башкирии

18 мая 2024, 11:32
Фото: Изображение Midjourney
Новые детали коррупционной схемы раскрыли в региональном управлении ФСБ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с февраля 2020 г. по март 2021 г. руководитель АО «БЭС» покровительствовал компании при заключении договоров купли-продажи имущества, принадлежащего электросетевому предприятию. В указанный период мужчина получил суммарно свыше 1,6 млн рублей.

Отмечается, что данное имущество ранее использовалось в ходе строительства АЭС в Агидели.

Напомним, ранее в Уфе задержали замдиректора ГКУ «Управление дорожного хозяйства РБ» по подозрению в получении взятки. По версии следствия, за несколько лет мужчина незаконно обогатился на 2,9 млн рублей.

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