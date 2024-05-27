СК: ректор собирал дань с сотрудников института в Уфе

Информация о причинах задержания подтвердилась. Из сообщения СК следует, что на протяжении трех лет до своего назначения в УУНиТ бывший ректор собирал «дань» со своих подчиненных: за это Янгиров прощал работникам прогулы, выписывал премии и закрывал глаза на другие дисциплинарные проступки.