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СК: ректор собирал дань с сотрудников института в Уфе

СК: ректор собирал дань с сотрудников института в Уфе

27 мая 2024, 06:23
Фото: globalufa
Следственный комитет подтвердил задержание 46-летнего Азата Янгирова — проректора Уфимского университета науки и технологий по стратегическому развитию (УУНиТ). По данным ведомства, на сотрудника вуза завели дело о взяточничестве и вымогательстве ₽1,2 млн.

Напомним, на днях силовики провели задержание Янгирова. Источники утверждали, что проблемы у проректора возникли из-за его деятельности на предыдущем месте работы — ранее он занимал пост ректора Института развития образования Башкирии.

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Информация о причинах задержания подтвердилась. Из сообщения СК следует, что на протяжении трех лет до своего назначения в УУНиТ бывший ректор собирал «дань» со своих подчиненных: за это Янгиров прощал работникам прогулы, выписывал премии и закрывал глаза на другие дисциплинарные проступки.

Сейчас Янгиров находится под стражей. В его квартире и кабинеты силовики провели обыски.

Ранее Mkset сообщал о том, что суд оставил под арестом экс-главу регионального Минтранса Александра Клебанова. Напомним, чиновник был уволен после коррупционного скандала.

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