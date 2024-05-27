СК: ректор собирал дань с сотрудников института в Уфе

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Напомним, на днях силовики провели задержание Янгирова. Источники утверждали, что проблемы у проректора возникли из-за его деятельности на предыдущем месте работы — ранее он занимал пост ректора Института развития образования Башкирии.
Информация о причинах задержания подтвердилась. Из сообщения СК следует, что на протяжении трех лет до своего назначения в УУНиТ бывший ректор собирал «дань» со своих подчиненных: за это Янгиров прощал работникам прогулы, выписывал премии и закрывал глаза на другие дисциплинарные проступки.
Сейчас Янгиров находится под стражей. В его квартире и кабинеты силовики провели обыски.
Ранее Mkset сообщал о том, что суд оставил под арестом экс-главу регионального Минтранса Александра Клебанова. Напомним, чиновник был уволен после коррупционного скандала.