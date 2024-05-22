Экс-чиновник из Башкирии украл деньги в закрытом военном городе

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Прокуратура Минобороны утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия Жилищно-коммунального хозяйства города Межгорье, Башкирии. Его обвиняют в присвоении денежных средств, совершенном с использованием служебного положения.
Специалисты выяснили его систему обогащения. Она правда очень банальна. С конца зимы 2021 года по весну 2023 года чиновник сам себе выдавал приказы о поощрении за хорошую работу. В итоге, 125 тысяч рублей из бюджета города утекли в бюджет обвиняемого.
При этом, решения о премировании врио главы города принимает председатель городского Совета, который указанных решений не принимал.
Находясь под следствием мужчина понял, что за самоуправство на службе ему грозит серьезный срок. Он отпираться не стал и всю вину признал и даже вызвался возместить причиненный ущерб. Несмотря на это ему могут дать до шести лет колонии.