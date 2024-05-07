Главу минтранса Башкирии задержали силовики

Напомним, в январе 2024 года в Красногорске задержали руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую. По мнению следствия, в июне 2017 года Прочаковская трудоустроила в местное отделение МФЦ свою знакомую. Трудоустройство было фиктивным — женщина получала зарплату, но не работала на должности главного специалиста. Карта, куда поступала зарплата, при этом находилась у самой Прочаковской.