Главу минтранса Башкирии задержали силовики

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Главу минтранса Башкирии Александра Клебанова задержали силовики. По одной из версий, причиной для задержания могло стать получение взятки в особо крупном размере. По информации источника, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, как утверждается, Радий Хабиров принял решение уволить Клебанова. Отметим, что еще днем ранее, в понедельник, 6 мая, министр присутствовал на оперативном совещании в правительстве региона, где отчитался перед главой Башкирии об эффективности работы весогабаритных пунктов контроля.
Александр Клебанов родился 20 августа 1976 года в Москве. Является выпускником РУДН, позднее прошёл переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Трудовую деятельность начал в 1990 году слесарем в Управлении механизации № 2 треста Мосстроймеханизации № 1. В 1992–2017 годах — занимал руководящие должности в коммерческих организациях.
В 2018–2021 годах занимал должность начальника управления транспортного обслуживания Министерства транспорта Пермского края. В 2021 стал заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. В декабре 2022 года стал министром.
Напомним, в январе 2024 года в Красногорске задержали руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую. По мнению следствия, в июне 2017 года Прочаковская трудоустроила в местное отделение МФЦ свою знакомую. Трудоустройство было фиктивным — женщина получала зарплату, но не работала на должности главного специалиста. Карта, куда поступала зарплата, при этом находилась у самой Прочаковской.
В марте 2024 года стало известно, что её отправили под домашний арест. Решение об этом вынес Красногорский городской суд.