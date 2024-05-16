Пиарщице Хабирова вынесли приговор

Хабиров, комментируя задержание Прочаковской, подчеркивал ее личные качества и заявил, что не сомневается в ее порядочности. Кроме того, глава региона указал на то, что его соратница ухаживает за больной матерью «тащит на себе» дочку с внуками. Руководитель республики также выражал уверенность в том, что после решения суда «все встанет на свои места».