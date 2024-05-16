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Posted 16 мая, 04:15

Published 16 мая, 04:15

Modified 16 мая, 10:43

Updated 16 мая, 10:43

Пиарщице Хабирова вынесли приговор

Пиарщице Хабирова вынесли приговор

16 мая 2024, 04:15
Фото: пресс-служба главы Башкирии
Суд в подмосковном Красногорске вынес приговор руководителю управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елене Прочаковской, сообщает «Ъ-Уфа».

По данным издания, пиарщице Радия Хабирова дали два года лишения свободы условно.

Напомним, Прочаковскую задержали в Подмосковье в январе этого года. Соратницу главы республики обвинили по статье по мошенничестве: Прочаковская еще в 2017 году фиктивно устроила на работу свою знакомую и получала за нее заработную плату. При этом соучастницу схемы осудили еще в 2023 году. Сумма ущерба не уточнялась.

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Хабиров, комментируя задержание Прочаковской, подчеркивал ее личные качества и заявил, что не сомневается в ее порядочности. Кроме того, глава региона указал на то, что его соратница ухаживает за больной матерью «тащит на себе» дочку с внуками. Руководитель республики также выражал уверенность в том, что после решения суда «все встанет на свои места».

С января по март этого года Прочаковская содержалась под стражей. За два месяца до вынесения приговора ее перевели под домашний арест.

Ранее в Башкирии задержали экс-руководителя регионального Минтранса Александра Клебанова. Чиновника обвинили во взяточничестве, на днях бывший начальник ведомства подал жалобу на решение суда о мере пресечения. Mkset подводил итоги деятельности Клебанова, а также рассказывал о прошлом экс-министра до становления чиновником. Напомним, Клебанов работал в качестве замминистра транспорта и дорог региона с 2021 года, затем в 2022 стал его руководителем. Предшественник Клебанова, как и он сам, покинул свой пост после громкого скандала.

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