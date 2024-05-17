Суд изменили приговор экс-министрам Беляеву и Кучарбаеву в Башкирии

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Бывшим министрам правительства Республики Башкортостан Борису Беляеву и Рамзилю Кучарбаеву вынесли оправдательный приговор. Суд в Самаре отменил апелляционное определение по резонансному делу об очистных сооружениях в городе Кумертау. Осужденных освободили в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.
Прошлой осенью чиновники получили сроки в колонии-поселении. Рамзиль Кучарбаев был приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения, Борис Беляев — к двум годам и двум месяцам.
Напомним, что изначально суд приговорил Кучарбаева и Беляева к шести годам тюремного заключения в колонии общего режима. Кучарбаева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Как установили в правоохранительных органах республики, он, занимая на тот момент должность начальника ГКУ «Управление капитального строительства», ещё в 2017 году принял у подрядчика незавершенные очистные сооружения в городе Кумертау. По версии следствия чиновник знал о недочетах, но все равно дал разрешение на работу.