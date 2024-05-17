Суд изменили приговор экс-министрам Беляеву и Кучарбаеву в Башкирии

Напомним, что изначально суд приговорил Кучарбаева и Беляева к шести годам тюремного заключения в колонии общего режима. Кучарбаева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Как установили в правоохранительных органах республики, он, занимая на тот момент должность начальника ГКУ «Управление капитального строительства», ещё в 2017 году принял у подрядчика незавершенные очистные сооружения в городе Кумертау. По версии следствия чиновник знал о недочетах, но все равно дал разрешение на работу.