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Чиновники из Башкирии не будут сидеть за преступления

Суд изменили приговор экс-министрам Беляеву и Кучарбаеву в Башкирии

17 мая 2024, 10:52
Фото: Рамзиль Кучарбаев/ VK.com

Чиновники из Башкирии не будут сидеть за преступления

Чиновникам вынесли оправдательный приговор, сообщает телеграм-канал «Честно Говоря».

Бывшим министрам правительства Республики Башкортостан Борису Беляеву и Рамзилю Кучарбаеву вынесли оправдательный приговор. Суд в Самаре отменил апелляционное определение по резонансному делу об очистных сооружениях в городе Кумертау. Осужденных освободили в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.

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Прошлой осенью чиновники получили сроки в колонии-поселении. Рамзиль Кучарбаев был приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения, Борис Беляев — к двум годам и двум месяцам.

Напомним, что изначально суд приговорил Кучарбаева и Беляева к шести годам тюремного заключения в колонии общего режима. Кучарбаева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Как установили в правоохранительных органах республики, он, занимая на тот момент должность начальника ГКУ «Управление капитального строительства», ещё в 2017 году принял у подрядчика незавершенные очистные сооружения в городе Кумертау. По версии следствия чиновник знал о недочетах, но все равно дал разрешение на работу.

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