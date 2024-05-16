Экс-министра дорог Башкирии оставили за решеткой

Напомним, министра транспорта и дорог Башкирии Александра Клебанова задержали 7 мая 2024 года. Утром к нему в квартиру нагрянули силовики. Чиновник встретил представителей закона полуголым — в трико и мягких домашних тапочках. Надев на Клебанова наручники, люди в балаклавах и бронежилетах доставили мужчину на допрос. Там ему предъявили обвинение. Александр Клебанов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в мае 2023 года министр дорог и транспорта Башкирии потребовал ₽5 млн у руководства ООО «Киви» за ускорение оплаты по договорам подряда, а в случае отказа — грозил строить препоны в работе предприятия.