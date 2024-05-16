Экс-министра дорог Башкирии оставили за решеткой

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Верховный суд Башкирии отклонил жалобу на постановление Советского районного суда Уфы, избравшего меру пресечения бывшему министру транспорта и дорог региона Александру Клебанову. Там чиновника 7 мая отправили под арест на два месяца.
— Постановление Советского районного суда Уфы оставлено без изменения, жалоба адвоката — без удовлетворения, — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан.
Таким образом, обвиняемый в коррупции экс-чиновник будет находиться под арестом минимум до 7 июля 2024 года. Он, вероятно, проведет за решеткой весь период расследования уголовного дела против него.
Напомним, министра транспорта и дорог Башкирии Александра Клебанова задержали 7 мая 2024 года. Утром к нему в квартиру нагрянули силовики. Чиновник встретил представителей закона полуголым — в трико и мягких домашних тапочках. Надев на Клебанова наручники, люди в балаклавах и бронежилетах доставили мужчину на допрос. Там ему предъявили обвинение. Александр Клебанов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в мае 2023 года министр дорог и транспорта Башкирии потребовал ₽5 млн у руководства ООО «Киви» за ускорение оплаты по договорам подряда, а в случае отказа — грозил строить препоны в работе предприятия.
Сразу после сообщения о задержании Клебанова его уволили с высокой должности. Это решение принял глава администрации Башкирии Радий Хабиров. С 7 мая ведомством с приставкой «и.о» руководит Любовь Минакова, работавшая ранее заместителем Клебанова.