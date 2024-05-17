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В Башкирии кислотой облило рабочих мясокомбината

Несчастный случай произошел на мясоперерабатывающем заводе в Башкирии

17 мая 2024, 08:14
Фото: 1MI

В Башкирии кислотой облило рабочих мясокомбината

Нескольким сотрудникам потребовалась помощь медиков, информирует пресс-служба региональной Гострудинспекции.

Массовый несчастный производственный случай произошел на предприятии ОАО «Турбаслинские бройлеры» во вторник, 14 мая, в Благовещенске в Республике Башкортостан. Сразу три человека получили ожоги из-за инцидента с кислотой.

Сотрудники предприятия работали над устранением неполадок в насосном оборудовании, перекачивающем уксусную кислоту в систему. В ходе отсоединения шланга от одной из бочек кислоту разбрызгало по помещению. Под струю попали три человека. Все они мужчины, в возрасте от 23 до 65 лет. В результате контакта с органической кислотой они получили ожоги различной степени тяжести и госпитализированы в ГКБ № 18 Уфы.

Напомним, осенью 2022 года стало известно, что на продажу был выставлен агропромышленный холдинг «Русское зерно», куда в том числе входит «Турбаслинский бройлер». Начальная сумма сделки, по данным банка «Траст», составляла порядка 6,3 млрд рублей.

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