Несчастный случай произошел на мясоперерабатывающем заводе в Башкирии

Сотрудники предприятия работали над устранением неполадок в насосном оборудовании, перекачивающем уксусную кислоту в систему. В ходе отсоединения шланга от одной из бочек кислоту разбрызгало по помещению. Под струю попали три человека. Все они мужчины, в возрасте от 23 до 65 лет. В результате контакта с органической кислотой они получили ожоги различной степени тяжести и госпитализированы в ГКБ № 18 Уфы.