В Уфе начался сезон клещей — рассказываем все о переносчиках инфекций

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
С приходом весны в Уфе начинается сезон клещей, поэтому важно быть готовым к возможным рискам заражения инфекциями. Расскажем, как они передаются и о каких симптомах нужно знать.
Клещи — это мелкие паразиты, внешне напоминающие пауков, которые обитают в различных местах, включая леса, поля и городские парки. Клещи питаются кровью, что является необходимым для их жизнедеятельности. После присасывания к коже они увеличивают свой размер в несколько раз.
В процессе питания клещи передают инфекции, так как они могут быть заражены различными патогенами, например бактериями или вирусами. Передача инфекции происходит через слюну клеща, которая попадает в кровь человека во время укуса.
Чтобы предотвратить укусы паразитов необходимо заблаговременно позаботиться о своей защите. Для этого необходимо:
Клещи могут кусать не только человека, но и ваших питомцев. У животных они также вызывают дискомфорт и раздражение, перенося различные инфекционные болезни. Чтобы предотвратить заболевания стоит принять некоторые меры для защиты домашних животных от передачи клещевых болезней:
Следует помнить, что профилактика и регулярный мониторинг состояния своего здоровья, самочувствия близких и вашего питомца помогут избежать серьезных последствий и обеспечить всем долгую и здоровую жизнь.