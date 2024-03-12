Самые странные животные, которых мы видели у уфимцев

Пожалуй, это самые необычные экзотические животные, которых можно встретить в объявлениях. Заводчица уверяет, что сурикаты самые милые зверушки, которые не портят мебель и ничего не грызут. Они не заставят вас скучать, будут ходить везде за вами. По другому их называют маленькие человечки, которые любят смотреть телевизор.