Самые странные животные, которых мы видели у уфимцев

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Ищите оригинального домашнего питомца? Аллергия на шерсть животных не позволяет завести кошку или собаку? Мы узнали, кого уфимцы содержат в своем доме и не страшно ли им жить с такими редкими экземплярами флоры и фауны.
Вислоухие декоративные кролики и джунгарские хомяки давно перестали быть экзотикой для взрослых и детей. Заводчики все чаще предпочитают выбирать необычных насекомых и ящериц, за которыми будет интересно понаблюдать. Наличие интересного питомца не редко бывает поводом найти новых друзей, заинтересовать девушку или завести блог.
Заводчик продает подрощенные излишки черных мадагаскарских тараканов, которые едят фрукты и овощи. Взрослая особь достигает в длину 8 см, но были зафиксированы случаи и до 20 см. Стоимость такого питомца символичная, всего 100 рублей.
Экзотические питомцы из Африки и Азии гораздо красивее и необычнее российских богомолов. Многие из них подойдут новичкам, так как неприхотливы в содержании.
Нет ничего удивительного в белках, которых можно встретить в городских парках. Но объявления о их продаже встречаются крайне редко. К покупке предлагаются взрослые особи для вольерного, клеточного содержания, а также для парков и скверов.
Заводчик продает Аксолотли черных, золотых и розовых цветов. Это личинка некоторых видов амбистомы и необычное земноводное, которое живет в аквариуме. Отличается интересным внешним видом и дружелюбным характером.
Это крупное тропическое насекомое, которое прижилось в России в качестве домашнего питомца. Имеет причудливый вид, питается растительным кормом и требует повышенную влажность. Взрослая особь достигает 12 см, а для его содержания понадобится террариум или пластиковый контейнер.
Не знаете что подарить другу-скорпиону? Один из необычных подарков — одноименный питомец с опасным характером! Владелец необычного членистоногого паукообразного насекомого предлагает свою помощь и консультацию будущему хозяину скорпиона.
Если тема с пауками и скорпионами не для вас, то можно завести себе милого пушистика — хорька. Хозяйка рассказывает, что эта девочка очень ласковая и игривая. Отличная замена домашней кошке.
Пожалуй, это самые необычные экзотические животные, которых можно встретить в объявлениях. Заводчица уверяет, что сурикаты самые милые зверушки, которые не портят мебель и ничего не грызут. Они не заставят вас скучать, будут ходить везде за вами. По другому их называют маленькие человечки, которые любят смотреть телевизор.
Ручная и добрая ящерица, которая продается со всем необходимым для содержания — террариумом, УФ-лампами для обогрева, кормом и витаминами. По словам заводчика питомец был куплен за 47 000 рублей, но продается с большой скидкой — 60%.