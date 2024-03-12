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Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Самые странные животные, которых мы видели у уфимцев

Самые странные животные, которых мы видели у уфимцев

12 марта 2024, 07:24
Фото: Avito.ru
Мы узнали о самых редких животных, которые содержат в своем доме башкиры и стоимость экзотического питомца

Ищите оригинального домашнего питомца? Аллергия на шерсть животных не позволяет завести кошку или собаку? Мы узнали, кого уфимцы содержат в своем доме и не страшно ли им жить с такими редкими экземплярами флоры и фауны.

Вислоухие декоративные кролики и джунгарские хомяки давно перестали быть экзотикой для взрослых и детей. Заводчики все чаще предпочитают выбирать необычных насекомых и ящериц, за которыми будет интересно понаблюдать. Наличие интересного питомца не редко бывает поводом найти новых друзей, заинтересовать девушку или завести блог.

Мадагаскарский черный таракан

100 рублей

Мадагаскарский черный тараканМадагаскарский черный таракан
Мадагаскарский черный таракан
Фото: Avito.ru

Заводчик продает подрощенные излишки черных мадагаскарских тараканов, которые едят фрукты и овощи. Взрослая особь достигает в длину 8 см, но были зафиксированы случаи и до 20 см. Стоимость такого питомца символичная, всего 100 рублей.

Африканский Богомол

390 рублей

Африканский БогомолАфриканский Богомол
Африканский Богомол
Фото: Avito.ru

Экзотические питомцы из Африки и Азии гораздо красивее и необычнее российских богомолов. Многие из них подойдут новичкам, так как неприхотливы в содержании.

Белка

7000 рублей

БелкаБелка
Белка
Фото: Avito.ru

Нет ничего удивительного в белках, которых можно встретить в городских парках. Но объявления о их продаже встречаются крайне редко. К покупке предлагаются взрослые особи для вольерного, клеточного содержания, а также для парков и скверов.

Аксолотли

1500 рублей

АксолотлиАксолотли
Аксолотли
Фото: Avito.ru

Заводчик продает Аксолотли черных, золотых и розовых цветов. Это личинка некоторых видов амбистомы и необычное земноводное, которое живет в аквариуме. Отличается интересным внешним видом и дружелюбным характером.

Австралийский Палочник Маклея

65 рублей

Австралийский Палочник МаклеяАвстралийский Палочник Маклея
Австралийский Палочник Маклея
Фото: Avito.ru

Это крупное тропическое насекомое, которое прижилось в России в качестве домашнего питомца. Имеет причудливый вид, питается растительным кормом и требует повышенную влажность. Взрослая особь достигает 12 см, а для его содержания понадобится террариум или пластиковый контейнер.

Скорпион

Цена не указана

СкорпионСкорпион
Скорпион
Фото: Avito.ru

Не знаете что подарить другу-скорпиону? Один из необычных подарков — одноименный питомец с опасным характером! Владелец необычного членистоногого паукообразного насекомого предлагает свою помощь и консультацию будущему хозяину скорпиона.

Хорек

9000 рублей

ХорекХорек
Хорек
Фото: Avito.ru

Если тема с пауками и скорпионами не для вас, то можно завести себе милого пушистика — хорька. Хозяйка рассказывает, что эта девочка очень ласковая и игривая. Отличная замена домашней кошке.

Сурикат

40 000 рублей

СурикатСурикат
Сурикат
Фото: Avito.ru

Пожалуй, это самые необычные экзотические животные, которых можно встретить в объявлениях. Заводчица уверяет, что сурикаты самые милые зверушки, которые не портят мебель и ничего не грызут. Они не заставят вас скучать, будут ходить везде за вами. По другому их называют маленькие человечки, которые любят смотреть телевизор.

Хамелеон

19 990 рублей

ХамелеонХамелеон
Хамелеон
Фото: Avito.ru

Ручная и добрая ящерица, которая продается со всем необходимым для содержания — террариумом, УФ-лампами для обогрева, кормом и витаминами. По словам заводчика питомец был куплен за 47 000 рублей, но продается с большой скидкой — 60%.

А Вы бы завели себе экзотического питомца?
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#Общество#Опросы#Домашние животные#Животные#Эмилия Шпилева
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