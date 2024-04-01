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Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

В Уфе водолазы спасли провалившуюся под лед собаку

В Уфе водолазы спасли провалившуюся под лед собаку

1 апреля 2024, 04:46
Фото: УГЗ г. Уфы
Уфимские спасатели не дали утонуть собаке, провалившейся под лед. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты города.

Инцидент случился поздним вечером 31 марта. Замерзающее животное заметили очевидцы. Лед в этом месте уже достаточно непрочный, поэтому люди не решились рисковать и вызвали экстренные службы.

Видео: УГЗ г. Уфы
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«В специальном гидрокостюме один из спасателей добрался до собаки и вытащил её из полыньи. Животное так сильно замёрзло, что не могло передвигаться, поэтому сотрудник нёс его до самого берега», — рассказывают спасатели.

Как сообщается, животное забрал к себе домой один из очевидцев.

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