В Уфе водолазы спасли провалившуюся под лед собаку

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Инцидент случился поздним вечером 31 марта. Замерзающее животное заметили очевидцы. Лед в этом месте уже достаточно непрочный, поэтому люди не решились рисковать и вызвали экстренные службы.
«В специальном гидрокостюме один из спасателей добрался до собаки и вытащил её из полыньи. Животное так сильно замёрзло, что не могло передвигаться, поэтому сотрудник нёс его до самого берега», — рассказывают спасатели.
Как сообщается, животное забрал к себе домой один из очевидцев.