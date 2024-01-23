Утро 23 января в Уфе началось с 8-балльных пробок

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Как и днем ранее, наиболее сложная транспортная ситуация разворачивается в Советском и Октябрьском районах. Движение затруднено по проспекту Октября, улице 50 лет СССР, города Галле, Рихарда Зорге, Рудольфа Нуреева, Шафиева, Рязанской, Южном проезде, отдельных участках улицы Лесотехникума и других.
Напомним, ранее в Уфе дважды регистрировались антирекорды — загруженность дорог составила 11 баллов из 10 возможных. В другие дни пробки, по данным сервисов, оценивались в среднем на 8-10 баллов.