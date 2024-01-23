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Posted Сегодня, 03:35

Published Сегодня, 03:35

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Загруженность дорог Уфы утром 23 января составила восемь баллов из десяти

Утро 23 января в Уфе началось с 8-балльных пробок

23 января 2024, 03:35
Фото: 1MI

Загруженность дорог Уфы утром 23 января составила восемь баллов из десяти

Уфимские дороги утром вторника вновь сковали пробки. Загруженность дорог транспортом сервис «Яндекс. Карты» оценивает в восемь баллов из десяти возможных.

Как и днем ранее, наиболее сложная транспортная ситуация разворачивается в Советском и Октябрьском районах. Движение затруднено по проспекту Октября, улице 50 лет СССР, города Галле, Рихарда Зорге, Рудольфа Нуреева, Шафиева, Рязанской, Южном проезде, отдельных участках улицы Лесотехникума и других.

Напомним, ранее в Уфе дважды регистрировались антирекорды — загруженность дорог составила 11 баллов из 10 возможных. В другие дни пробки, по данным сервисов, оценивались в среднем на 8-10 баллов.

Рекорд за рекордом: беспрецедентные пробки в Уфе вновь оценили на 11 баллов
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#Общество#Город#Дороги#Автомобиль#Транспорт#Пробки#Азамат Нухов
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