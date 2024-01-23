Утро 23 января в Уфе началось с 8-балльных пробок

Как и днем ранее, наиболее сложная транспортная ситуация разворачивается в Советском и Октябрьском районах. Движение затруднено по проспекту Октября, улице 50 лет СССР, города Галле, Рихарда Зорге, Рудольфа Нуреева, Шафиева, Рязанской, Южном проезде, отдельных участках улицы Лесотехникума и других.