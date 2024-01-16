Рекорд за рекордом: беспрецедентные пробки в Уфе вновь оценили на 11 баллов

Как сообщал ранее Mkset движение на данный момент затруднено по многим улицам города. Сильнее прочих страдают автомобилисты в центре и и на севере города. В Кировском и Ленинском районах уфы движение затруднено Революционной, 50-летия Октября, Цюрупы, Города Галле, Бессонова, Ленина и других.