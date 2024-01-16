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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

В Уфе вечером 16 января вновь зафиксировали пробки в 11 баллов из 10 возможных

Рекорд за рекордом: беспрецедентные пробки в Уфе вновь оценили на 11 баллов

16 января 2024, 13:12
Фото: 1MI

В Уфе вечером 16 января вновь зафиксировали пробки в 11 баллов из 10 возможных

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты 2ГИС.

Сервис 2ГИС уже второй раз оценивает загруженность дорог Уфы на 11 баллов из 10 возможных. Ранее 11 баллов уфимские пробки получили в прошлую пятницу, 12 января.

Фото: 2ГИС

Самая сложная ситуация, когда транспорт на дорогах практически не движется, оценивается в 10 баллов. Анализ проводился на основе данных GPS с учетом скорости на дорогах, — пояснили в компании.

В Уфе были зафиксированы беспрецедентные пробки в 11 баллов
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Как сообщал ранее Mkset движение на данный момент затруднено по многим улицам города. Сильнее прочих страдают автомобилисты в центре и и на севере города. В Кировском и Ленинском районах уфы движение затруднено Революционной, 50-летия Октября, Цюрупы, Города Галле, Бессонова, Ленина и других.

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#Происшествия#Город#Уфа#Дороги#Автомобиль#Транспорт#Пробки#Автобусы#Азамат Нухов
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