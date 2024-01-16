Рекорд за рекордом: беспрецедентные пробки в Уфе вновь оценили на 11 баллов

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Сервис 2ГИС уже второй раз оценивает загруженность дорог Уфы на 11 баллов из 10 возможных. Ранее 11 баллов уфимские пробки получили в прошлую пятницу, 12 января.
Самая сложная ситуация, когда транспорт на дорогах практически не движется, оценивается в 10 баллов. Анализ проводился на основе данных GPS с учетом скорости на дорогах, — пояснили в компании.
Как сообщал ранее Mkset движение на данный момент затруднено по многим улицам города. Сильнее прочих страдают автомобилисты в центре и и на севере города. В Кировском и Ленинском районах уфы движение затруднено Революционной, 50-летия Октября, Цюрупы, Города Галле, Бессонова, Ленина и других.