Уфимцы под конец дня вновь застряли в 9-балльных пробках

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Уфимские дороги вечером 22 января вновь сковали пробки. Загруженность дорог транспортом сервис «Яндекс. Карты» оценивает в девять баллов из десяти возможных.
Особенно критичная ситуация складывается в Советском и октябрьском районах — красным цветом, свидетельствующем о высокой степени загрузки, подсвечены проспект Октября, улицы 50 лет СССР, города Галле, Рихарда Зорге, Революционная, Шафиева, Рязанская и другие.
О высокой степени транспортной загруженности столичных дорог в вечерние и утренние часы Mkset рассказывал ранее. Так, за минувшие несколько недель в Уфе дважды регистрировались антирекорды — загруженность дорог составила 11 баллов из 10 возможных. В другие дни пробки, по данным сервисов, оценивались в среднем на 8-10 баллов.
Ранее о ситуации на уфимских дорогах Mkset побеседовал с транспортным экспертом Олегом Арефьевым.