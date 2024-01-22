Уфимцы под конец дня вновь застряли в 9-балльных пробках

О высокой степени транспортной загруженности столичных дорог в вечерние и утренние часы Mkset рассказывал ранее. Так, за минувшие несколько недель в Уфе дважды регистрировались антирекорды — загруженность дорог составила 11 баллов из 10 возможных. В другие дни пробки, по данным сервисов, оценивались в среднем на 8-10 баллов.