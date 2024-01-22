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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Движение в Уфе вновь «встало» вечером 22 января

Уфимцы под конец дня вновь застряли в 9-балльных пробках

22 января 2024, 13:28
Фото: 1MI

Движение в Уфе вновь «встало» вечером 22 января

Ежедневные стояние в пробках становятся частью повседневной рутины для жителей Уфы.

Уфимские дороги вечером 22 января вновь сковали пробки. Загруженность дорог транспортом сервис «Яндекс. Карты» оценивает в девять баллов из десяти возможных.

Особенно критичная ситуация складывается в Советском и октябрьском районах — красным цветом, свидетельствующем о высокой степени загрузки, подсвечены проспект Октября, улицы 50 лет СССР, города Галле, Рихарда Зорге, Революционная, Шафиева, Рязанская и другие.

О высокой степени транспортной загруженности столичных дорог в вечерние и утренние часы Mkset рассказывал ранее. Так, за минувшие несколько недель в Уфе дважды регистрировались антирекорды — загруженность дорог составила 11 баллов из 10 возможных. В другие дни пробки, по данным сервисов, оценивались в среднем на 8-10 баллов.

Рекорд за рекордом: беспрецедентные пробки в Уфе вновь оценили на 11 баллов
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Ранее о ситуации на уфимских дорогах Mkset побеседовал с транспортным экспертом Олегом Арефьевым.

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#Общество#Уфа#ГИБДД#Автомобиль#Транспорт#Пробки#Автобусы#Азамат Нухов
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